Da Jova a De Cataldo, è febbre Miracolo

ROMA, 16 MAG - "#IlMiracolo crea dipendenza!!! davvero #Ammaniti in full effect", parola di Lorenzo Jovanotti. È solo l'ultimo in ordine di tempo dei commenti social su "Il Miracolo", la serie Sky firmata da Niccolò Ammaniti, in onda ogni martedì sera su Sky Atlantic HD. La serie ha appassionato, tra gli altri, anche lo scrittore Giancarlo De Cataldo che si definisce "fan incondizionato" di un "miracolo di scrittura, regia, recitazione e produzione". Applausi via social da Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Luca Argentero, Alessandro Roja, Diletta Leotta, Andrea Delogu, Frank Matano. Positivi anche i commenti del pubblico, mentre si diffonde il tormentone "Dio è Federer" nato attorno al mistero che avvolge la serie sul volto generato dall'analisi genetica del sangue della Madonna, che assomiglierebbe appunto a quello del tennista Roger Federer. Ascolti in crescita per la serie, con una media di 364 mila spettatori su Sky il 15 maggio, +7% rispetto alla media del debutto.