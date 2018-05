A teatro, Bellocchio, Graziosi, Lavia

ROMA, 16 MAG - La storia del nostro paese dall'inizio della seconda guerra mondiale al crollo delle Torri gemelle attraverso le canzoni di 'Le Bal' e Pier Giorgio Bellocchio e Vanessa Scalera nell''Autobiografia erotica' firmata da Domenico Starnone, per la regia di Andrea De Rosa, tutti a Roma; Lino Guanciale ne 'La classe operaia' di Elio Petri quasi mezzo secolo dopo, a Milano, e Paolo Graziosi con Mascia Musy nell''Agamennone' di Eschilo riletto da Fabrizio Sinisi, per la regia Alessandro Machìa, a Torino; Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, vent'anni dopo 'Grease', in 'Non mi hai più detto ti amo' di Gabriele Pignotta, a Napoli, e Gabriele Lavia con 'Il sogno di un uomo ridicolo' di Fedor Dostoevskij, a Trieste: sono alcuni degli spettacoli teatrali in cartellone nel prossimo week end.