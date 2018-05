Isola di Pietro 2 con Cuccarini-Canalis

ROMA, 16 MAG - A seguito del successo della prima stagione, sono iniziate lunedì 14 maggio a Roma le riprese de "L'Isola di Pietro 2", la serie coprodotta da RTI e Lux Vide in onda prossimamente sulle reti Mediaset. La fiction, che lo scorso anno ha ottenuto una media di 4.314.000 spettatori vede, anche nel suo prosieguo, Gianni Morandi protagonista assoluto insieme ai personaggi della prima serie, interpretati dagli attori Chiara Baschetti, Alma Noce, Michele Rosiello, Daniele Rampello e Federico Russo. Novità assoluta di questa seconda stagione, l'ingresso nel cast di due nomi molto amati dal pubblico televisivo italiano: Lorella Cuccarini ed Elisabetta Canalis. Nelle settimane successive l'inizio delle riprese a Roma, il set si sposterà a Carloforte, luogo d'ambientazione della serie e rimarrà aperto fino alla fine settembre. La messa in onda è prevista per l'autunno in prima serata su Canale 5.