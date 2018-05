Noseda, la politica non è un'opera buffa

WASHINGTON, 16 MAG - "La politica in Italia? La politica è sempre una cosa seria, non un'opera buffa". "La musica in Usa? giocano in un altro campionato". Il maestro Gianandrea Noseda parla a 360 gradi con l'ANSA tracciando un bilancio al termine del suo primo anno come direttore musicale della National Symphony Orchestra (Nso) di Washington. "Il bilancio è positivo da diversi punti di vista", spiega, riferendosi alla "grandissima qualità della produzione", al conseguente "aumento sensibile" della vendita dei biglietti e all' "ottima accoglienza" ricevuta dalla Nso, dai donatori e dall'intera città. "Abbiamo ancora della strada da fare, ma, se il primo anno è stato così, c'è un futuro roseo davanti a noi", aggiunge, dicendosi soddisfatto di aver già impresso "il marchio di un certo tipo di suono all'orchestra, anche se ci vorrà del tempo perché diventi un'eredità".