Vincitori di Fai viaggiare la tua storia

ROMA, 16 MAG - Annunciati i vincitori della seconda edizione di 'Fai viaggiare la tua storia', il concorso per autori emergenti organizzato da Libromania, in collaborazione con Autogrill, DeA Planeta Libri e Newton Compton Editori. Il primo classificato è Alessandro Marchi con 'Se ti dicono che', un romanzo dai temi forti, sviluppato su tre piani temporali, prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale. A rendere convincente il romanzo, secondo la giuria, "l'esito finale non scontato, una lingua semplice e mai banale, dialoghi concreti che richiamano il parlato scritto e personaggi totalmente carnali e realistici". La selezione è stata curata dalla redazione di Libromania e da una giuria di esperti composta da scrittori come Leonardo Patrignani e Anna Premoli e gli editori Raffaello Avanzini e Alessandra Penna di Newton Compton Editori, e Daniel Cladera e Stefano Izzo di DeA Planeta Libri. L'opera vincitrice sarà pubblicata in edizione cartacea e digitale il 5 luglio.