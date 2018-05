Clara Moroni, 25 maggio esce album Unica

ROMA, 16 MAG - Uscirà il 25 maggio "Unica", nuovo album di Clara Moroni, storica vocalist di Vasco Rossi (dal 1996 fino all'evento del "Modena Park 2017"), anticipato dal brano da lei scritto e già in radio "Se avessi un figlio". L'album sarà presentato live in apertura alle date del "VascoNonStop2018" tour del suo grande amico Vasco. "Quest'anno non è stato un anno facile - racconta Clara Moroni -. Sono successe cose che mi hanno scossa profondamente: prima un infortunio fisico, che mi ha tenuta su una sedia a rotelle per mesi; poi la scomparsa di una persona a me molto vicina, divorata da un grave male in poche settimane. Ero a pezzi. Ma la musica, ancora una volta mi ha tenuta a galla e mi ha dato la voglia di rialzarmi. Ed eccomi qui a parlarvi di nuove canzoni, un nuovo album, che meno di un anno fa sarebbe stato impossibile anche solo da immaginare. Ma ancor meno, avrei potuto immaginare che Vasco mi avrebbe dato la possibilità di farvi ascoltare le mie nuove canzoni".