Sfilate Montecarlo premi a Etro e Mishra

ROMA, 16 MAG - La sesta edizione della Montecarlo Fashion Week (MCFW) in programma dal 16 al 20 maggio a Monaco, viene inaugurata con una cena di gala nello Yacht Club, in presenza delle autorità monegasche. Si punta ai giovani, all'innovazione e alla sostenibilità, alternando alle sfilate di maison come Genny e Caruso incontri con stilisti e premi a griffe prestigiose. Kean Etro riceverà l'International Fashion Award per il contributo alla moda da parte della maison da 50 anni. Riconoscimenti anche allo stilista indiano Rahul Mishra per il suo impegno etico al settore, a Flavio Briatore come fondatore del marchio Billionaire Couture Uomo, all'Istituto Marangoni per l'impegno per la formazione, a German Larkin, nome emergente della fotografia di moda, al marchio monegasco Banana Moon. Infine la fashion week di Montecarlo sosterrà la fondazione della principessa Charlène di Monaco dedicata alle problematiche legate al nuoto e alla sicurezza in acqua.