Shawn Mendes in tour, 2 tappe in Italia

ROMA, 16 MAG - Shawn Mendes, cantante multiplatino e top nelle classifiche, a supporto del suo terzo album intitolato con il suo stesso nome che uscirà il 25 maggio, annuncia il suo tour mondiale per il 2019. "Shawn Mendes: The Tour" segnerà il suo terzo giro del mondo, a seguito del tour sold out del 2017, e toccherà 56 città tra America, Inghilterra e Europa e altre date verranno annunciate in seguito. Con partenza il 7 marzo 2019 da Amsterdam, la parte Europea del tour includerà due show in Italia: il 23 marzo a Bologna e il 24 a Torino.