Plein sfila nella sua villa di Cannes

MILANO, 17 MAG - Sfilata in villa, sulle colline di Cannes, per Philipp Plein che, in occasione del festival del cinema ha presentato nella sua 'Jungle du roi' la collezione Resort 2018 e una capsule realizzata con l'artista Alec Monopoly. Ad accogliere i 300 ospiti, all'ingresso, un muro di rose bianche con la scritta 'Philipp plein Dynasty' che introduce a una passerella dorata che serpeggia intorno al palmeto e ai banani del giardino. Ispirata alla serie tv anni'80 'Dinasty', la resort porta in passerella abiti di paillettes, bomber e felpe con cappuccio con foglie di palma, minigonne in denim borchiato, pantaloni di pelle attillati, abbinati a borse in PVC trasparente. Per gli uomini, completi stampati con dollari americani, camicie sartoriali turchesi da motociclista, smoking con il bavero ricoperto da paillettes e cappelli da cowboy decorati. Per i red carpet, stampe leopardate, paillettes in stile pitone, abiti da sera in stile biker.