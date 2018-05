Milano Uomo sarà fashion week 'ibridata'

MILANO, 17 MAG - Quella di giugno sarà una "settimana molto ibridata": così il presidente della camera della moda Carlo Capasa ha raccontato la prossima fashion week maschile, che si aprirà con una sfilata al femminile, quella di Alberta Ferretti. Tra il 15 e il 18 giugno non solo Ferretti presenterà la collezione donna Spring, ma anche il finlandese Aalto, al suo debutto a Milano, e Stella Mc Cartney, che torna in Italia dopo 4 anni con la collezione per lui e per lei. Tante anche le passerelle 'coed', da Daks a Dsquared. Mancano all'appello Emporio Armani e Scervino, che hanno scelto di presentare l'uomo e la donna insieme ma a settembre. Ad aprire la kermesse la IV edizione di Milano Moda Graduate, dedicata agli studenti delle scuole di moda, che sfileranno nella nuova sala sfilata Area 56 in via Savona.