Emma, adesso sì che inizio a divertirmi

ROMA, 17 MAG - "Dopo 8 anni vissuti da matta, adesso inizio a divertirmi". Emma ha ancora addosso l'adrenalina da concerto e, soprattutto da debutto: incontra i giornalisti poco dopo la fine del suo live a Roma, prima data dell'Essere qui tour, con il quale porta in giro nei palazzetti italiani il suo ultimo disco (Essere qui) e i suoi brani più conosciuti. "Più si matura e più si diventa autonomi e io ora mi sento un fiume in piena - racconta -. Ho così tante energia da essere pronta per un nuovo disco, e non è detto che non ci sia già". E si sfoga, come non rinuncia mai a fare: "Si sono dette tante cose sul mio album, sul tour ancora prima che partisse, ma io ho ritrovato qui quello che avevo immaginato per mesi nella mia testa. E chissene frega se il terzo anello del palasport non è pieno, perché per quanto mi riguarda mi interessa più qualità che la quantità". Prossime date: domani a Milano, il 19 a Torino, il 21 a Padova, il 23 a Firenze, il 26 ad Acireale, il 28 a Napoli.