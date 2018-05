Al via Festa del Racconto' con 60 eventi

ROMA, 16 MAG - Ruoterà attorno al tema 'Raccontare il corpo. Materia, pensiero, identità' con 60 eventi e 75 autori, la 'Festa del Racconto', dal 23 al 27 maggio a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera, in Emilia Romagna. Ad aprire la manifestazione sarà, a Soliera, Gad Lerner in dialogo con Massimiliano Panarari sul mondo del lavoro italiano, a partire dalla storia di Concetta, la donna che si diede fuoco all'Inps di Torino. Tra gli ospiti Clara Sánchez, Kevin Brooks, Kader Abdolah, Beppe Severgnini, Daria Bignardi, Michele Serra, Paolo Giordano, Fabio Genovesi, Francesco Piccolo e Paolo Mieli. Iniziativa originale nel panorama italiano, dedicata a una forma letteraria, il racconto, che sembra stia riscuotendo un nuovo interesse da parte di critici e scrittori anche nel nostro paese, la XIII edizione vedrà in 5 giorni 16 eventi, tra i 60, dedicati ai ragazzi.