Zero, esce Zerovskij Solo per Amore-live

ROMA, 17 MAG - Dopo il tour sold out della scorsa estate, dopo il film-concerto al cinema a marzo scorso, "Zerovskij... solo per amore" esce anche in versione doppio cd live. Il cofanetto contiene anche oltre 2 ore di spettacolo registrate durante i live all'Arena di Verona. A differenza della versione realizzata per il cinema, l'album conterrà tutti i 32 brani portati in scena, compresi i 6 inediti interpretati dagli attori dello spettacolo, tra cui "Tutti vogliono fare il presidente" eseguito dallo stesso Renato Zero nei panni di Zerovskij, arricchiti dalla presenza dei 61 elementi dell'imponente Orchestra Filarmonica della Franciacorta, diretta dal Maestro Renato Serio, dei 5 elementi della sezione ritmica, e dei 30 coristi. Il doppio cd, disponibile da domani 18 maggio, è stato anticipato dal brano "Potrebbe essere Dio".