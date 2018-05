Murmur Marmoris premiato a Los Angeles

FIRENZE, 18 MAG - Il film Murmur Marmoris, di Tobia Pescia, prodotto da Fondazione Sistema Toscana, ha vinto il 'Best Cinematography Award' al Fine arts film festival di Los Angeles. La potenza espressiva delle cave di marmo di Carrara e delle installazioni artistiche di Alberto Timossi, sono al centro del film, un'opera girata in Toscana che sta ottenendo riconoscimenti internazionali. Firmato da Tobia Pescia, prodotto da Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno del progetto Sensi contemporanei Toscana per il cinema. Il film è nato nel 2016 come parte integrante del progetto di land art 'Illusione', ideato dallo scultore Alberto Timossi insieme a Takeawaygallery e racconta la genesi della scultura ideata dall'artista per le Cave Michelangelo, del bacino del Ravaccione a Carrara. A illustrare l'opera, nel film, sono il noto critico d'arte Achille Bonito Oliva, insieme allo stesso scultore.