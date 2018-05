Pannofino-Canzian a Cassetto dei ricordi

ROMA, 18 MAG - Le risate di Francesco Pannofino, la musica italiana da Red Canzian ai Pensieri Positivi cover band ufficiale di Jovanotti, Greg and The Frigidaires, Isabella Del Principe e poi Katia Nani, Pino Ammendola, Maria Letizia Gorga, Paolo Conticini, Andrea Perroni, il "doppiattore" Angelo Maggi, gli allievi dell'Accademia Il Sistina, danza, magia e ospiti a sorpresa. Il 21/5 sul palcoscenico del Sistina di Roma si torna ad aprire il Cassetto dei Ricordi, VI edizione della serata di beneficenza organizzata dall'Associazione Gabriele Viti e condotta dalla giornalista Roberta Ammendola. Una staffetta di solidarietà (ingresso libero, offerta volontaria) in ricordo di Gabriele, bimbo coraggioso che per 4 anni ha combattuto il suo male e in nome del quale dal 2003 l'associazione lavora per costruire un ospedale dove i bimbi si trovino bene. Il ricavato della serata andrà per l'acquisto di un macchinario per la visualizzazione del sistema venoso per il reparto pediatria e neonatologia dell'ospedale Anzio-Nettuno.