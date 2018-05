Al via seconda 'Arch week' a Milano

MILANO, 18 MAG - Conferenze, workshop, installazioni, mostre e performance: la seconda edizione di Arch week - dal 23 al 27 maggio - è "una scuola popolare sul futuro" per il direttore artistico Stefano Boeri, convinto che "Milano nei suoi momenti migliori ha sempre saputo esprimere un'architettura avanzata: è successo negli anni '30, nei '60 e oggi, e tra 100 anni chi vorrà capire questa fase travagliata dovrà studiare le architetture di Milano". Il futuro delle città è proprio il tema importante della settimana di eventi dedicata all'architettura, promossa dal Comune, dal Politecnico e dalla Triennale, in collaborazione con la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. L'idea dello spazio urbano come "laboratorio di idee" accomuna l'assessore milanese alla Cultura Filippo Del Corno e il rettore del Politecnico Ferruccio Resta, che ha annunciato l'avvio dei cantieri del nuovo campus disegnato da Renzo Piano. Il via il 23 maggio al Politecnico con le lecture di Massimiliano Fuksas e Alberto Campo Baeza.