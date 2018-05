ROMA, 18 MAG - Lodovica Comello tra musica e tv. "Finalmente ho scelto il mio nuovo singolo, grazie al contest per autori. E' ora di incidere 'Run'". Friulana, classe 1990, star dei social per gli ultimi tre singoli pubblicati, diventata popolare in Sudamerica e in Italia con la serie argentina targata Disney Violetta, poi conduttrice e volto di Tv8 con Italia's Got Talent (si appresta a tornare alla guida, le audizioni partono da Ancona il 29 maggio ndr) ha partecipato nel 2017 a Sanremo. Ma l'artista, in collaborazione con Radio 105 e Rockol, ha anche inaugurato una nuova era del cantautorato. La web serie "Lodovica Comello - Una canzone per me", ora diventa uno speciale tv in onda in prime time lunedì 21 maggio alle 21.15 su Sky Uno HD. Scopo del progetto - che ha preso il via il 26 febbraio con una call to action - è scovare e valorizzare nuovi autori musicali. Comello ha infatti invitato la sua fanbase - oltre 6 milioni di followers - ad inviare testi inediti, ritornelli, melodie.