Documentario su Jane Fonda al Biografilm

BOLOGNA, 18 MAG - Torna a Bologna dal 14 al 21 giugno Biografilm Festival - International Celebration of Lives, il festival dedicato al cinema documentario e biografico contemporaneo. Tra le anteprime italiane della 14/a edizione di Biografilm, 'Jane Fonda in five acts', documentario Hbo firmato dalla regista e produttrice Susan Lacy (14 Emmy, 3 Ida Award e attualmente in nomination per il premio come miglior documentario al Festival di Cannes). Il documentario sarà in prima tv esclusiva in Italia su Sky Cinema il prossimo autunno. Ragazza della porta accanto, attivista, tycoon del fitness: l'attrice premio Oscar Jane Fonda ha vissuto una vita segnata da controversie, tragedie e trasformazione, e l'ha fatto sotto lo sguardo costante del pubblico. Il documentario è uno sguardo intimo sul suo singolare percorso di vita, rappresentando, anche attraverso gli uomini della sua vita, la Fonda nella sua essenza: magnetica, coraggiosa eppure vulnerabile.