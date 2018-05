Torna il Festival delle Nazioni

PERUGIA, 18 MAG - Si svolgerà dal 25 agosto al 7 settembre la 51/a edizione del Festival delle Nazioni di Città di Castello e sarà dedicata alla cultura musicale della Repubblica Ceca. Con l'omaggio a questo Paese - attraverso un cartellone composto da 18 eventi principali e numerose iniziative collaterali - si chiude l'ampio progetto dedicato alla Grande Guerra, inaugurato nel 2014 con l'omaggio all'Armenia e sviluppato con i focus su Austria, Francia e Germania. Nell'anno rossiniano, l'inaugurazione è dedicata proprio a Rossini: la Filarmonica Gioachino Rossini eseguirà una carrellata di sinfonie operistiche (Nella chiesa di San Domenico, alle ore 18,30). Come ogni anno, il cartellone spazierà fra generi trasversali e non prettamente musicali, per indagare la cultura musicale del Paese ospite. In questo ambito è attesa l'esibizione del Black Light Theatre Srnec (Teatro Nero di Praga) che proporrà la sua antologia di teatro di figura.