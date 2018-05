Sky Arte, L'ultimo spettacolo di Pelé

ROMA, 18 MAG - La sua ultima maglia, la numero 10, divenne il sudario della storia del pallone. Era il 28 agosto 1977 quando Pelé smise di incantare il mondo. L'ultimo spettacolo di Pelé, il documentario in onda in prima visione assoluta domenica 20 maggio alle 21.15 su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky), è un viaggio in quell'ultima partita, in quel lungo addio raccontato da chi c'era e da chi marcando il brasiliano e con lui un'epoca intera. A 40 anni di distanza, il documentario di Emanuela Audisio e Matteo Petrono racconta gli ultimi 90 minuti del primo vero dio del calcio moderno. A Portland, in Oregon, davanti a poco più di 35 mila spettatori, il re del calcio gioca l'ultima partita da professionista di una prodigiosa carriera. Edson Arantes do Nascimento, per tutti Pelé, ha quasi 37 anni, veste la maglia dei Cosmos di NY, ha il fisico logoro, 20 stagioni di gloria sulle spalle e una dorata pensione all'orizzonte. Tante le testimonianze raccolte nel documentario.