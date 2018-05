Vanzina, presto film su sfascio politica

FIRENZE, 19 MAG - Un nuovo film dei fratelli Vanzina "sullo sfascio totale della politica italiana". Ad annunciarlo, parlando oggi con i cronisti a margine di un evento della Figc a Firenze, è stato Enrico Vanzina. "Voglio fare un film sulla situazione politica - ha spiegato Vanzina -. Si continua a dire spessissimo in Italia 'sembra un film dei Vanzina'. Con mio fratello abbiamo raccontato molto l'Italia; ecco, adesso i Vanzina fanno un film su quelli che ci dicono 'sembra un film di Vanzina'. Pensiamo di fare un film sulla situazione politica italiana di questo momento. Deve uscire presto, penso sarà entro novembre". Si tratterà, ha aggiunto, di "una commedia, nella quale noi che abbiamo sempre in un certo senso raccontato la politica, il film più preciso su Mani Pulite fu proprio Spqr, in questo caso vogliamo fare una specie di divertente riassunto sullo sfascio totale, non solo di questi politici più giovani, ma in generale, per mostrare come è comica la politica italiana. Sarà anche un film un po' farsesco".