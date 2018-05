Vacis porta a teatro tema immigrazione

TORINO, 19 MAG - Mette in scena l'Italia vista con gli occhi degli immigrati che da secoli arrivano sulle sue terre, giocando tra bene e male come estremi del sentire umano nei confronti del diverso, lo spettacolo di Gabriele Vacis 'Cuore/Tenebra' in anteprima il 21 maggio al Teatro Carignano di Torino. Una nuova produzione del Teatro Stabile di Torino per calarsi nel tema oggi più attuale "e in realtà antico come l'uomo", dice Vacis, grazie a grandi attori come Jurij Ferrini e Francesco Giorda, ma anche agli studenti di 6 classi di scuole superiori coinvolte e una serie di intellettuali e personalità che intervengono ogni sera, da Nicola Lagioia a Mauro Berruto, Aldo Cazzullo, Alessandro D'Avenia, Domenico Quirico, Benedetta Tobagi. Il lavoro si ispira al libro 'Cuore' di De Amicis, best seller dalla sua prima uscita nel 1886, una narrazione sul 'bene', e a 'Cuore di tenebra' di Conrad, che narra le barbarie compiute dall'Occidente in Africa. "Il teatro deve aiutare a capire l'agire umano e la storia", dice Vacis.