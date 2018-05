Notte Musei: Oltre 60 mila a Roma

ROMA, 20 MAG - "Grande partecipazione" per la decima edizione de 'La Notte dei Musei' nella Capitale, che ha visto l'apertura straordinaria serale di più di 50 siti culturali con un programma di oltre 100 eventi. Lo fa sapere, in una nota,il Campidoglio spiegando che è "in crescita il dato positivo riscontrato nella scorsa edizione: più di 60.000 visitatori hanno affollato dalle 20 alle 2 di notte i Musei Civici e gli altri spazi promossi da Roma Capitale". Secondo i dati forniti da Roma Capitale ai Musei Capitolini ci sono state 5.500 presenze, ai Mercati di Traiano 4.800, al Museo di Roma Palazzo Braschi 4.000, all'Università La Sapienza 4.000, al Museo dell'Ara Pacis 3.700 e al Palazzo delle Esposizioni 2.800. La Notte dei Musei di Roma è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura.