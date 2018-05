Fiori visti dalle api in couture Mishra

ROMA, 21 MAG - E' la natura e in particolare la visione dei colori dei fiori da parte delle api alla base del concept della collezione di haute couture di Rahul Mishra che ha sfilato di recente a Parigi. Ecco perché anche nella capsule presentata alla Montecarlo Fashion Week, dove lo stilista indiano ha ricevuto un riconoscimento per la sua moda sostenibile con cui crea lavoro nel suo paese, molti degli abiti sono invasi da bouquet floreali multicolori, che illuminano silhouette leggere e visioni botticelliane. In pedana, giardini a volte presi in prestito da disegni infantili e camicette di organza dal colletto arrotondato che vengono abbinate a gonne a balze e chemisier rivisitati, all'insegna di un mood romantico e di un arcobaleno di colori che ricordano l'india dei fiori tropicali e delle pietre preziose per tessuti ricercati come seta, satin, chiffon, organza, cotone.