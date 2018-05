Santarcangelo Festival, 150 appuntamenti

BOLOGNA, 21 MAG - Centocinquanta appuntamenti con 54 formazioni internazionali e circa 200 artisti. Sono i numeri del 'Santarcangelo festival', in calendario dal 6 al 15 luglio a Santarcangelo di Romagna, nel Riminese, giunto alla 48/a edizione e presentato a Bologna dall'assessore regionale alla cultura Massimo Mezzetti. 'Cuore in gola' è il claim scelto dalla direzione artistica di Eva Neklyaeva e Lisa Gilardino, che "individua proprio la manifestazione corporea dell'intensità di un'emozione, la sensazione viscerale, pre-verbale che attraversa il corpo in alcune condizioni emotive", per uno sguardo sulle più rilevanti proposte di performing arts, oltre a teatro, danza, concerti, cinema, dj set. Tra i nomi la coreografa norvegese Ingri Fiksdal, al debutto in Italia; lo svedese Markus Ohrn (insieme a Francesca Grilli e Motus) con 'The unkown', 'cornice' per otto artisti con progetti inediti; il greco Panagiota Kallimani, al debutto con 'Arret sur image' performance da un laboratorio con bambini.