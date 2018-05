Per Fiona May esordio teatrale a Todi

PERUGIA, 21 MAG - Sarà il debutto teatrale dell'ex campionessa di salto in lungo Fiona May ad aprire la 32/a edizione del Todi festival, in programma dal 25 agosto al 2 settembre. Il cartellone è stato presentato oggi in una conferenza stampa in programma a Perugia. May sarà protagonista di Maratona di New York. Annoverato tra i capisaldi della drammaturgia contemporanea - è stato detto -, il testo di Edoardo Erba rappresenta una "sorprendente sfida recitativa". In scena Fiona May e Luisa Cattaneo che corrono realmente per l'intera durata dello spettacolo: un percorso immaginario che tra sudore, ricordi e ostacoli celebra "i sentimenti autentici di un'amicizia sincera". La produzione è firmata Teatrodante Carlo Monni e Todi Festival. Fiona May è al debutto in teatro, dopo avere conquisto anche il titolo di campionessa mondiale di salto in lungo. "Sono emozionata e contenta - ha sottolineato - di recitare sul palcoscenico per la prima volta e non vedo l'ora di immergermi in questa nuova esperienza teatrale".