Solo, Star Wars diventa western spaziale

ROMA, 21 MAG - Un sci-fi western, tra avventure alla Indiana Jones, noir anni '30, commedia bromance e dichiarazione d'amore per la saga. Ron Howard, che ha accettato 'in corsa' la regia di Solo - A Star Wars Story, dopo il licenziamento a metà produzione di Chris Miller e Phil Lord (The Lego Movie), unisce la sua anima di grande fan di Guerre Stellari e di cinefilo, per raccontare in questo spin-off le origini del contrabbandiere /pilota/ eroe (entrato nella leggenda cinematografica con Harrison Ford) che dopo il debutto a Cannes arriva con Disney il 23 maggio in Italia e il 25 negli Usa. Dopo una selezione nella quale ha battuto, fra gli altri, Miles Teller, Dave Franco e Scott Eastwood, è stato Alden Ehrenreich a conquistare il ruolo del giovane Han. Con lui un cast di prim'ordine, che comprende Emilia Clarke, Woody Harrelson, Donald Glover, Thandie Newton, Paul Bettany e Joonas Suotami. Intanto già si pensa al nuovo spin-off. Secondo Tmz sarà su Obi-Wan Kenobi e a dirigerlo dovrebbe essere Stephen Daldry.