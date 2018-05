A'biddikkia, colori e stile Panarea

ROMA, 21 MAG - Ha scelto di chiamarsi "A'biddikkia" la carina, la bellina in omaggio alla Sua Sicilia ed in particolare alle Isole Eolie, a Panarea, dov'è nato il suo marchio. Romantica, femmina e ribelle è la donna A'biddikkia, creato da Giovanna Mandarano, cuore e Motore del marchio che per la prima volta utilizza una parola dialettale con un'accezione universale, che tutti capiscono. Panarea è la fonte d'ispirazione per la stilista con boutique anche a Roma, nel centro della capitale. Il suo stile racconta di party sulla spiaggia dell'isola magica, dove l'estate è una stagione ricca di profumi e di colori, proprio come tutte le stampe esclusive ed i tessuti pregiati utilizzate nella collezione che ha sfilato alla Montecarlo Fashion Week.