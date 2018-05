Beach &Cashmere Monaco pensa mare salvo

ROMA, 21 MAG - La collezione Primavera/Estate 2019 disegnata da Federica Nardoni Spinetta, fondatrice e proprietaria del marchio monegasco Beach & Cashmere Monaco, nonché presidente della Camera della Moda monegasca e ideatrice della fashion Week a Montecarlo, trae ispirazione dal profondo amore per il mare della stilista che approfitta della sfilata per lanciare un messaggio per la salvaguardia delle acque. In pedana sfilano infatti, oltre ai costumi e ai parei, abiti da spiaggia e raffinate mise da party on the beach. Leggeri e portabili in ogni occasione elegante, sono abiti che puntano su una palette di colori che riflettono le sfumature del blu, turchese e verde oceano. Ma nel finale della sfilata la stilista lancia un messaggio per la salvaguardia del mare dall'inquinamento con l'uscita di due abiti: uno bianco con la rete da pescatore come strascico che tra le sue maglie cattura anche una bottiglia di plastica vuota e quello azzurro che rappresenta la purezza del mare perduta.