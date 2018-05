Milano anni '70 raccontata in immagini

MILANO, 22 MAG - S'intitola 'Milano anni '70 - Quando pensavamo di cambiare il mondo' la mostra fotografica di Giovanna del Magro visitabile fino all'8 giugno nella Galleria Il Milione. Le fotografie scelte per la mostra, con i testi del catalogo di Alberto Maria Prina, stanno racchiuse in un decennio che ha visto esplodere le conseguenze del '68, di cui ricorre ora il cinquantenario: i cortei, le manifestazioni politiche, i festival dell'Unità, tanto per dare l'idea di un clima, dell'aria che si respirava, ma anche la stagione artistica che si inaugura dando espressione ad alcune istanze della controcultura degli anni Settanta con i 'ritratti' di personaggi come Marina Abramovic, John Cage, Andy Wharol, gli Inti Illimani, Dario Fo e Julian Beck. La mostra, così come è allestita, presenta la moviola di un periodo storico rilevante per le inquietudini che lo hanno attraversato e le conseguenze che ne sono derivate nella cultura collettiva e nella società.