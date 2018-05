Claudia Cardinale perde valigia in aereo

BOLOGNA, 22 MAG - Non si trova la valigia della 'ragazza con la valigia'. Il bagaglio di Claudia Cardinale, arrivata ieri a Bologna da Parigi per promuovere a Fico il film 'Nobili bugie' (Genoma Films), è andato smarrito. Ieri l'attrice ha volato con volo Air France arrivando a Bologna alle 14.25 dalla capitale francese e all'arrivo in aeroporto alcuni bagagli, tra cui anche il suo, sono andati perduti. È stata fatta, informa la produzione del film attraverso l'ufficio stampa, regolare denuncia con Air France e affidato un numero protocollo e assicurato che la valigia sarebbe arrivata con i due successivi voli previsti su Bologna (uno nel tardo pomeriggio, uno in serata). Cosa che però non è ancora avvenuta. "Sono inc... nera, perché non mi avete mandato la valigia", dice l'attrice 80enne in un video. Tra chi si è attivato per cercare il bagaglio, l'avvocato bolognese Guido Magnisi, che seguirà eventuali aspetti risarcitori.