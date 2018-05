A Bergamo scoperto un nuovo Mantegna

BERGAMO, 22 MAG - E' stata a lungo nei depositi dell'Accademia di Carrara di Bergamo prima di veder riconosciuto il suo valore: la tela intitolata Resurrezione di Cristo (1492-1493 circa) è stata attribuita ad Andrea Mantegna, dopo esser stata per quasi 200 anni considerata una copia di un dipinto del maestro del Rinascimento. Recenti studi hanno stabilito che una piccola croce sul margine inferiore, sotto l'arco di pietra, doveva avere una corrispondenza in una porzione di dipinto mancante: valutando la continuità tra la croce e l'asta che la sorregge - così come la perfetta coincidenza nella definizione delle rocce dell'arco - è stato stabilito che la metà inferiore dell'opera è la Discesa di Cristo al limbo, conservata a Princeton nella collezione di Barbara Piasecka Johnson. L'attribuzione sarà inserita nel Catalogo Completo dei Dipinti Italiani del Trecento e Quattrocento dell'Accademia di Carrara curato da Giovanni Valagussa, che uscirà per Officina Libraria Editore.