Sneakers Aw Lab viste da 3 street artist

ROMA, 22 MAG - Il colosso del retail Aw Lab presenta il progetto Play is Your Vth Element, in cui tre artisti interpretano le nuove sneakers di New Balance e Puma. Il tema è quello delle contaminazioni tra acqua, fuoco, aria e terra, con la quinta forza che guida il mondo: Play, il quinto elemento, ciò che respinge l'ordinario e guarda allo straordinario, che crea e permette di fare, inventare ed osare. Vth Element è il pack uomo composto da modelli must-have di Puma e New Balance, presentati con speciale make up ispirati ai quattro elementi: Puma Tsugi Netfit, Puma Ignite Limitless, New Balance 247 Green e New Balance 247 Red. Vth Element è Play, l'azione ed il riflesso che conduce alla creatività ed all'opera artistica. Per sancirla Aw Lab ha scelto tre artisti del mondo street a cui ha chiesto di giocare con la moda. Sono No Curves, maestro di Tape Art; Mister Thoms, noto street artist; Domenico Principato, apprezzato graphic designer ed illustratore pop.