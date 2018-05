Nuova stazione Fal Matera firmata Boeri

MATERA, 22 MAG - Uno spazio pubblico riconoscibile, fruibile da cittadini e viaggiatori, tra centro direzionale e centro storico, caratterizzerà a Matera il progetto della nuova stazione centrale delle Ferrovia Appulo Lucane in piazza Visitazione, disegnato dall'architetto Stefano Boeri. Il progetto è stato presentato a Matera dallo stesso Boeri. L'intervento consiste nella ristrutturazione edilizia, con riqualificazione funzionale della stazione e del relativo materiale tecnologico e ferroviario, e nella realizzazione di un nuovo spazio di accoglienza e dei servizi. Sarà realizzata una grande apertura ricavata nel solaio di copertura della galleria interrata, di forma rettangolare, di 440 metri quadrati, consentendo l'areazione dello scalo ferroviario. In superficie verrà realizzato il nuovo fabbricato, alto 12 metri, con una copertura di 44 per 33 metri. Il costo dell'opera è pari a 5,5 milioni di euro. Il committente, le Fal, conta di realizzare l'opera in due fasi, da giugno, e di completarla entro maggio 2019.