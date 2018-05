Stephen King, il Pen Award e nuovo libro

ROMA, 22 MAG - Nel giorno in cui esce negli Stati Uniti il suo nuovo, attesissimo romanzo, 'The outsider', Stephen King riceve il Pen Award 2018. Il premio gli viene consegnato, la sera del 22 maggio, al museo Americano di Storia Naturale di New York, dell'attore Morgan Freeman, già protagonista del film 'Le ali della libertà', tratto da un racconto dell'autore. 'The outsider' sarà pubblicato in Italia, nell'autunno 2018, da Sperling & Kupfer nella traduzione di Luca Briasco. Nel parco di una cittadina di provincia viene trovato il corpo di un ragazzino di undici anni, massacrato barbaramente. Le indagini portano al suo insegnante e il suo arresto lascia tutti senza fiato: lui sembrava proprio la classica brava persona della porta accanto. E in più ha un alibi di ferro. Allora chi è l'assassino? La risposta è sconvolgente.