Nel trevigiano museo antichi carillon

TREVISO, 22 MAG - Una villa settecentesca a due passi da Treviso, Villa Lattes ad Istrana, diventa il museo-scrigno per i più preziosi carillon europei prodotti negli ultimi tre secoli. Dopo il Museo Speelklok di Utrecht (Olanda) e il Museo del carillon e degli automi di Sainte-Croix (Svizzera), sarà la residenza appartenuta a Bruno Lattes, avvocato e insaziabile collezionista trevigiano, ad aprire le sue stanze per ospitare una trentina di automi unici risalenti ai secoli dal XVIII al XX e provenienti da Italia, Francia, Germania, Svizzera. La raccolta contempla tutti gli aspetti della riproduzione meccanica della musica, dal carillon alla "monferrina", all'armonium. Simbolo del museo è "Il tamburino", automa della seconda metà del Settecento in divisa della Repubblica di Venezia: si tratta di un pezzo unico al mondo, sia per il soggetto (tamburino appartenente alla milizia veneta), sia per l'antichità (seconda metà del Settecento, di fattura veneziana), sia per la dimensione (sfiora il metro di altezza).