Brunello e Frankie hi-nrg a Regio Torino

TORINO, 22 MAG - Uno spettacolo inedito è stato scelto per chiudere la Stagione concertistica del Teatro Regio di Torino, '#Antropocene'. Marco Paolini è autore del testo e voce recitante, Mario Brunello violoncello solista sul podio dell'Orchestra del Teatro Regio, testi rap e voce di Frankie hi-nrg, musiche di Mauro Montalbetti. Lo spettacolo, una coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo, Romaeuropa Festival, Fondazione Musica Roma e il San Carlo di Napoli, si configura come un grande 'oratorio laico'. Racconta di un uomo che chiama il servizio clienti per risolvere dei problemi di connessione. La comunicazione è difficile, la linea cade più volte. Quando finalmente riesce a stabilire un collegamento, scopre di essere l'involontario protagonista di un gigantesco collasso tecnologico che ha colpito le reti telematiche. La conversazione con l'operatore diventa così la zattera su cui due 'naufraghi' portano avanti l'ultima telefonata possibile. Nessuno dei due vuole lasciarla per primo.