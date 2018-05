Musica, Peligro: 'Mietta sono io'

MILANO, 22 MAG - Un disco per scavare dentro di sé ma parlare anche dei mali di un tempo: questo è 'Mietta sono io' per il rapper Peligro, al secolo Andrea Mietta, che il 25 maggio tornerà con il suo quarto album. Ad anticiparne l'uscita singoli come 'La parte migliore', che nelle liriche e nel video racconta l'impatto di Milano sul giovane artista proveniente dall'hinterland. "Arrivare qui mi ha tolto la componente provinciale, una sfera di valori, ma è subentrata una frenesia: come ogni metropoli, dà e toglie", spiega Peligro. "Mi sono reso conto che le mie storie sono quelle di tutti: mi ha ispirato una famosa frase di Carlo Mazzacurati, 'Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente': io ho pensato che forse tutti quanti stiamo combattendo la stessa battaglia". Marco Zangirolami, eminenza dell'hip-hop italiano, ha curato tutta la musica del disco, che Peligro presenterà dal vivo lunedì 28 maggio al Goganga di Milano.