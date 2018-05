Arriva in sala La settima onda

ROMA, 22 MAG - 'La settima onda', opera prima dell'attore Massimo Bonetti, con Francesco Montanari, Valeria Solarino, Alessandro Haber, Antonino Iuorio e Imma Piro, racconta la storia di amicizia tra due uomini diversi e affini allo stesso tempo. Il film, in sala da giovedì 24 maggio con Ipnotica, racconta la storia di Tanino (Montanari), un giovane pescatore che vive, tra mille disagi, con moglie (Solarino) e perfida suocera (Piro) in un posto di mare indefinito. Tanino cerca di sbarcare il lunario, ma le cose non gli vanno affatto bene, è un sognatore che vorrebbe aprire una pescheria e avrebbe voluto fare l'attore. Ma le cose sono andate in modo diverso. Per una serie di circostanze, Tanino diventa amico di Saverio Monti (Haber), noto regista che si è ritirato nel paese dopo aver perso tragicamente moglie e figlia. Ad unirli la passione per il cinema, ma anche una sottile malinconia di due uomini feriti dalla vita.