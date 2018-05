Bis Pausini a Bologna, 4/a data a Milano

BOLOGNA, 22 MAG - Laura Pausini aggiunge una quarta data del 'Fatti sentire-Worldwide tour 2018' a Milano (12 settembre, Mediolanum Forum, dove è già in programma l'8, il 9 e l'11) e una seconda a Bologna (12 ottobre, Unipol Arena, dove sarà in concerto anche il 13). Il tour - date già programmate fino al 27 ottobre - segue la release mondiale di 'Fatti sentire', l'ultimo album di inediti pubblicato il 16 marzo per Atlantic/Warner Music e già certificato disco di platino. Dopo la data zero del 13 luglio a Jesolo, l'artista romagnola - dopo essere stata la prima donna a calcare il palco dello stadio di San Siro nel 2007 - sarà anche la prima donna ad esibirsi al Circo Massimo di Roma, il 21 e 22 luglio, poi partirà per un tour mondiale negli Stati Uniti e in America Latina. A settembre sarà di nuovo in Europa, per un tour nei palazzetti.