Da Sistina a Egitto in Edizioni Vaticani

ROMA, 22 MAG - La Cappella Sistina raccontata come non mai, in 3 volumi a tiratura limitata curati da Antonio Paoulucci e 28 mila immagini HD in scala 1:1 con una visione ravvicinata degli affreschi, una nitidezza e fedeltà cromatica senza precedenti. Ma anche il viaggio Alla scoperta dell'antico Egitto di Alessia Amenta dedicato ai ragazzi, attraverso i reperti archeologici dei Musei del Papa. O il primo volume sulla collezione del Pontificio Istituto Biblico sui Materiali etrusco-italici e greci da Vulci (scavi Gsell), firmato da Ferdinando Sciacca. Sono alcune delle novità del Catalogo 2018 Pubblicazioni Edizioni Musei Vaticani, presentato oggi insieme al XXXIV Bollettino dei Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie dal direttore dei Musei Barbara Jatta. Tra le nuove uscite anche Raffaello a Roma, su indagini e restauri effettuati sulle opere 1508-1520; La cappella Sistina sul filo conduttore dipinti-versetti della Bibbia per Timothy Verdon; l'Australia di Katherine Aigner attraverso la collezione indigena dei Musei