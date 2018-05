Cuccarini, Lopez, Solenghi a T. Olimpico

ROMA, 23 MAG - E' un po' la stagione delle grandi coppie che si ritrovano, da Lorella Cuccarini-Giampiero Ingrassia 20 anni dopo Grease di nuovo insieme in Non mi hai più detto ti amo di Gabriele Pignotta a Tullio Solenghi-Massimo Lopez in show che tornano sul palcoscenico che nel '92 li vide per l'ultima volta Trio con Anna Marchesini. Ma anche quella della danza spettacolare dei Momix con la prima mondiale di Alice, delle risate con Lillo e Greg supereroi improbabili di Gagmen (e poi Maurizio Battista, Antonio Giuliani e Antonello Costa), della danza, quella pronta al debutto al Teatro Olimpico di Roma. In tutto 14 titoli (più gli appuntamenti con Romaeuropa, Supermagic e Filarmonica Romana) in cartellone dal 26/9 a maggio, per raccontare quanto ''il teatro sia vivo'', dicono la direttrice Lucia Bocca Montefoschi e l'ad Andrea Posi presentando il nuovo logo e il nuovo slogan "We are theatre". Tra i molti in stagione, anche il Leonardo di Vittorio Sgarbi, Massimo Ranieri e Musicanti, il musical con brani di Pino Daniele