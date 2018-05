Il glamour in salsa pop di Edda Berg

ROMA, 23 MAG - Ready-couture in salsa pop: è la formula base della nuova collezione di Edda Berg, azienda di Lucca che ha partecipato per il secondo anno consecutivo alla Montecarlo Fashion Week nel Principato di Monaco. In pedana ha sfilato la collezione "Uniqueness", accompagnata dalla la voce della cantante Emma Morton, testimonial della maison: abiti ricoperti di paillettes multicolori effetto coriandoli, chemisier dal taglio perfetto in colori 'pop', come fucsia, giallo lime e azzurro cielo, abiti da ballo in sete a stampe barocche, vestiti a sirena in cromie bicolore. La sfilata ha anticipato il lancio dell'e-commerce del marchio nato nel 2016 e disegnato dalla giovane stilista Ilaria Grossi. Nel laboratorio immerso nel verde della campagna lucchese un gruppo di sarte realizza gli abiti firmati Edda Berg, dedicando la stessa cura a collezioni destinate ai negozi, così come a creazioni realizzate su richiesta, nel segno del recupero della tradizione sartoriale italiana.