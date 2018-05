Alviero Martini 1A Classe punta a Tirana

ROMA, 23 MAG - Alviero Martini 1A Classe, brand di pelletteria conosciuto per l'iconica mappa Geo, ha inaugurato a Tirana il suo nuovo negozio monomarca, il quarto, nel cuore della città nota per l'architettura colorata dell'epoca ottomana e i sontuosi edifici color pastello. La nuova boutique si estende su una superficie di 120 mq al piano terra del centro commerciale Teg Center. Lo store ospita le collezioni di pelletteria, abbigliamento e calzature donna, oltre alla collezione uomo e alle proposte viaggio e accessori. La Alviero Martini spa ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 40 milioni di euro in un cammino di crescita che si consoliderà nel 2018, iniziando ad avvertire gli effetti positivi del lavoro di rinnovamento anche estetico del prodotto portato avanti da due anni. L'azienda conta sulla distribuzione, solo per la pelletteria, in 400 multimarca in Italia e 5 monomarca diretti (Milano, Roma, Roma Eur, Catania e Padova). Presto arriveranno aperture in Cina, Corea del Sud, Giappone e Medio Oriente.