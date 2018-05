Falstaff di De Rosa a San Pietroburgo

ROMA, 23 MAG - E' Andrea De Rosa ad aprire questa sera il Festival delle Notti bianche di San Pietroburgo, con Il Falstaff di Giuseppe Verdi, nuova produzione del Teatro Mariinsky e titolo di punta di questa edizione, che vede sul podio il Maestro Valery Gergiev (replica il 27/5). De Rosa, primo regista italiano mai scelto per aprire il Festival, aveva già conquistato il pubblico di San Pietroburgo con un'altra opera di Verdi, il Simon Boccanegra, nella stagione 2016-2017. ''Mi sono chiesto - dice della messa in scena - se il Falstaff che vediamo è il solito vecchio ciccione, avvinazzato e goliardico, perché Ford è così geloso? La prospettiva cambia se il Falstaff è l'uomo che Ford non riuscirà mai a essere! Il Don Giovanni del quale riusciamo ancora a cogliere quella vitalità irresistibile che scavalca l'età, il fisico, la prestanza''. Con lui, un team tutto italiano: le scene sono di Simone Mannino, i costumi di Alessandro Lai e le luci di Pasquale Mari