Vuitton rinnova contratto a Ghesquiere

ROMA, 23 MAG - La Louis Vuitton annuncia in una nota il rinnovo del contratto di Nicolas Ghesquière come direttore artistico delle collezioni donna della maison francese. "Sotto la sua direzione creativa - si legge nella nota - Louis Vuitton ha assistito ad una crescita senza precedenti nel rtw e nella pelletteria ed ha assunto una nuova identità, come si è dimostrato attraverso le spettacolari sfilate della maison". "Sono molto felice di proseguire il nostro viaggio all'interno dell'universo femminile con Nicolas - ha detto Bernard Arnault -. È stato in grado di trasformare la donna Louis Vuitton in contemporanea, con un conseguente successo commerciale considerevole. La sua visione, il talento e la creatività lo elevano ad uno dei migliori designer del mondo di oggi". "Sono davvero felice di aprire un nuovo capitolo della storia che ho iniziato con Vuitton quasi 5 anni fa" ha aggiunto il designer.