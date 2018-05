Borse Carmina Campus in tessuti Schmid

ROMA, 23 MAG - Schmid, azienda milanese leader nella fornitura di tessuti per scarpe e borse realizzate dai più importanti brand mondiali, ha stretto una collaborazione con Carmina Campus per introdurre, nella prossima collezione A/I parte di accessori realizzati con tessuti delle passate collezioni Schmid, rimanenze, materiali ormai superati da una moda che divora stili e tendenze a un ritmo sempre più frenetico, ma anche vecchi campionari e fondi di magazzino. L'ispirazione di Ilaria Venturini Fendi per Carmina Campus trae origine da quello che comunemente viene considerato rifiuto, ma che nella filosofia del brand diventa materiale prezioso per nuove produzioni "save waste from waste". La collaborazione con Carmina Campus, iniziata due anni fa, conferma il percorso di Schmid nell'ambito della moda circolare e del riutilizzo dei materiali per una moda sostenibile e attenta all'ambiente. Hobo, postine, shopper ma anche pochette e tracolle, ogni pezzo realizzato da Carmina Campus con i materiali Schmid è unico.