A Saviano il Diversity Award 2018

MILANO, 24 MAG - E' stato assegnato a Roberto Saviano il premio 'personaggio dell'anno' della terza edizione dei Diversity Media Awards 2018 che si sono tenuti ieri sera a Milano al Teatro Vetra in una serata per "testimoniare l'impegno a favore della tutela dei diritti". L'iniziativa - organizzata dall'associazione no-profit Diversity (www.diversitylab.it), presieduta da Francesca Vecchioni - ha premiato media (tv, radio, web, cinema, pubblicità, stampa, tg) e personaggi che nel 2017 hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante delle persone e delle tematiche LGBTI. "Per me questo premio è importante - ha commentato Saviano - perché la battaglia che si fa sui diritti è sempre una una battaglia per chi non si può permettere i diritti".