Milano: Boeri, ancora quartieri poveri

MILANO, 24 MAG - "La povertà, ci sono ancora zone della città in si vive ancora in condizione di disagio estremo, penso a tutte le aree di edilizia popolare; la qualità dell'aria, i tassi di inquinamento altissimi, la necessità di una forestazione urbana, dobbiamo lavorare per moltiplicare gli spazi forestali e verdi in città e le case per i giovani, ce ne sono troppo poche, bisognerebbe avere migliaia di appartamenti da affittare a prezzi molto bassi". Sono queste alcune delle criticità di Milano denunciate in maniera costruttiva, e apprezzando il lavoro del sindaco Giuseppe Sala, dall'archistar Stefano Boeri. L'occasione è stato un dibattito, allo showroom Lualdi del capoluogo, con i colleghi Italo Rota e Michele Rossi nell'ambito dell'Arch Week. Si è discusso di temi alti nell'empireo dell' architettura e dell'urbanistica della città.