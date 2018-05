Pausini corista a sorpresa per Antonacci

ROMA, 24 MAG - Sorpresa per Biagio Antonacci. Durante la prima delle due date romane al Palalottomatica per il suo tour Dediche e manie Tour, Laura Pausini, senza che fosse previsto, ha deciso di fargli un'improvvisata. Durante il brano "Non vivo più senza te", la cantante romagnola, presente al palazzetto come spettatrice, entrando dal retropalco, è comparsa alle spalle del cantautore come corista. Stupito, Antonacci ha poi improvvisato un balletto con l'amica, prima di ringraziarla e abbracciarla.